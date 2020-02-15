中国国新办罕见武汉举行发布会：防疫到最关键阶段 确保不出现第二个武汉

新任中共湖北省委常委王贺胜在今天的国新办发布会上说，新冠疫情的防控到了最关键的阶段，抗击疫情的医疗调动规模和速度超过了汶川地震的医疗救援，目前已开放了九个方舱医院，下一步将确保所有没有收治的患者人数清零。

中国国务院新闻办公室今天上午9时举行发布会，罕见地把举办地转到了疫情中心湖北武汉。据北京日报报道，这是近年来国新办首次离开北京，在外地举行发布会。另外，本次发布会首次采用5G直播，记者首次采用视频远程提问。

中国国新办本次发布会首次采用5G直播方式，记者首次采用视频远程提问。（直播截屏）

中国国家卫生健康委党组成员、副主任、湖北省委常委王贺胜在发布会上介绍说，截止2月14日晚12时，中国各地共派出217支医疗队，25633名医疗队员，这还不包括军队派出的医疗队和队员。调集了三个移动的P3实验室，其中在武汉市有181支医疗队，20374名医疗队员。其他城市有36支医疗队，5259名医疗队员，这些都大大的超过了2008年汶川特大地震医疗救援的调动规模和速度。

王贺胜说，当前新冠疫情的防控到了最关键的阶段，湖北省武汉市仍然是主战场，医疗救治坚持把提高收治率、治愈率，降低感染率、病亡率作为重中之重，来全力打赢武汉保卫战、湖北保卫战。

他介绍说，在降低感染率方面，湖北省特别是武汉市，根据实际情况制定和落实本地区防控措施，严格落实“四早”措施，切实作好“四类人员”分类集中管理。推动防控力量向社区下沉，各自为战，精准管理，发挥基层的网格力量，使社区成为疫情防控的坚强堡垒，确保不出现第二个武汉。

另外，在提高收治率方面，区分不同情况，分类收治管理现有的全部确诊重症患者，含临床诊断患者，要集中到定点医院救治，确诊轻症患者要在方舱医院集中隔离治疗，疑似轻症患者可以在隔离点治疗观察。已将一批体育馆、会展中心、培训中心等等改造成了方舱医院和隔离收治的场所。目前已经开放了九个方舱医院，有6960多张床位，在院患者达到了5606名。

对于下一步的防控方向，王贺胜说，将根据需要继续腾出医院部分的病房，征用部分场馆，改造为定点医院和方舱医院，确保已排查、确诊的患者和疑似患者都能够得到集中的收治，确保所有没有收治的患者人数清零。

在答问环节，对于中医药在防疫中的作用，王贺胜说，目前已派出三支国家中医医疗队，并且组织全国中医药系统共同向湖北派出医疗队员，现在达到了2220人。中医医疗队坚持中西医结合，突出中医药特色，湖北地区一半以上的确诊病例都使用了中医药治疗。