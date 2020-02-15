中国央行对华泰证券开券商反洗钱最大罚单

中国人民银行对华泰证券开出券商反洗钱最大罚单，合计罚款1010万人民币（201.18万新币）。

据澎湃新闻报道，中国央行网站2月14日一口气公布了27张罚单，其中华泰证券因未履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，被合计罚款1010万元。

这是目前央行对券商反洗钱工作不到位开出的最大金额的罚单。

央行的处罚信息显示，华泰证券的四名相关负责人也被处罚。其中，时任华泰证券经纪及财富管理部总经理孟庆林被罚款4.5万元，时任华泰证券运营中心总经理戴斐斐被罚款4.5万元，时任华泰证券信息技术部联席负责人陈栋被罚款3.5万元，时任华泰证券合规法律部副总经理赵茂富被罚款4.5万元。

华泰证券成立于1991年，注册地点在江苏省南京市，于2010年在上证所上市，2015年登陆港交所，2019年6月份在伦敦发行全球存托凭证（GDR）。

证券业协会公布的2018年券商净资产排名中，华泰证券位列第四位，净资产为1005.9亿元。在证监会最新公告的券商分类评级中，华泰证券为AA级。

此前也有券商因为反洗钱出现问题而受到处罚。根据澎湃新闻记者不完全统计，在2019年，东兴证券、海通证券、信达证券、国信证券、光大证券、申万宏源等多家券商因反洗钱工作不到位被处罚或受到行政监督管理。