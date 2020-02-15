中国大陆昨日新增确诊病例2641例

中国大陆14日新增确诊病例2641例，新增死亡病例143例，其中湖北死亡病例139例。

据中国国家卫生健康委员会官方网站发布的消息，在14日，中国大陆31个省、自治区、直辖市和和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2641例，新增重症病例849例，新增死亡病例143例，其中湖北139例，河南两例，北京、重庆各一例，新增疑似病例2277例。

14日新增治愈出院病例1373例，解除医学观察的密切接触者30081人。

截至2月14日晚12时，中国大陆现有确诊病例56873例，其中重症病例11053例，累计治愈出院病例8096例，累计死亡病例1523例，累计报告确诊病例66492例，现有疑似病例8969例。累计追踪到密切接触者513183人，尚在医学观察的密切接触者169039人。

在湖北省，新增确诊病例2420例，其中武汉1923例；新增治愈出院病例912例，其中武汉486例；新增死亡病例139例，其中武汉107例；现有确诊病例48175例，其中武汉34289例，重症病例10152例，武汉8335例。

另外，湖北省累计治愈出院病例4774例，武汉2502例；累计死亡病例1457例，武汉1123例；累计确诊病例54406例，武汉37914例。新增疑似病例1216例，武汉507例；现有疑似病例5534例，武汉2265例。

港澳台通报确诊病例84例：香港56例，其中出院一例，死亡一例）；澳门10例，出院三例，台湾18例，出院一例。