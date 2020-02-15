康复者一份血浆可救治两三名危重患者 已有20多人明确捐献意愿

中国生物今天（15日）表示，一个康复者采集的一份血浆可以救治两到三位危重患者，目前已有20多人明确意愿捐献康复者血浆。

据《新京报》报道，国药集团中国生物今天举办媒体通气会，中国生物武汉生物制品研究所总经理段凯表示，昨天新闻发布后，目前已经接到了280多个记名电话，已经有明确捐献者意愿的有20多个，昨天已经采集了三位康复者血浆。

中国生物董事长杨晓明称，按照献浆法规要求，健康人每人每次可捐献580ml血浆，这个捐献量不会对捐献者产生严重影响。目前，一个康复者采集的一份血浆可以救治2-3位危重患者。血浆从采集到使用大概需要七天时间，所有检测指标合格才能给患者使用。

杨晓明说，此次血浆疗法重点在湖北、武汉地区使用，同时为全国病例数和危重病人偏高的省份准备了采浆处理团队和仪器设备。

中国生物前天称，经过严格的血液生物安全性检测，病毒灭活，抗病毒活性检测等，已成功制备出用于临床治疗的特免血浆。2月8日，以中国国家卫生健康委员会本月5日发布的最新诊疗方案为指南，首期在江夏区第一人民医院开展了三名危重患者的新冠特免血浆治疗，目前连同后续医院治疗的危重病人超过了10人。

中国生物倡议康复者捐献血浆，捐献条件包括“新冠肺炎康复者年龄在18-60周岁，确诊感染过冠状病毒，出院后目前身体状况较好，没有其他不适，并愿意捐献出自己的血浆帮助他人”等内容。