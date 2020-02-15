港官员指香港社会欠团结 抗疫较沙斯难

香港的冠状病毒感染确诊个案增至56宗，政制及内地事务局局长聂德权今日（15日）出席电台节目时坦言，社会欠团结增加了抗疫难度。

据星岛日报网报道，聂德权认为，政府应对此次疫情较2003年沙斯时更困难，因为当年社会能集中、团结，但现在社会对政府信任度低，有人又采取激烈和暴力手段对抗，政府除处理疫情外，还得处理政情，增加抗疫难度。

港府至今共接获1100宗在湖北省的港人求助个案，共有2200人分布于当地30个城市。当中有10人确诊受感染，其中一名62岁女子情况严重，其余九人情况稳定，所有人正留院。聂德权说，滞留湖北的港人，大都是农历年间到当地探亲或旅游的人士，当中90多人有药物需要，政府正陆续处理，已运送四批药物到当地，第五批正在付运中。

聂德权称，政府明白当地港人希望能尽快返港，但需考量公共卫生风险及实际可行性，而政府正寻找检疫中心地点，有足够容量处理时便会接他们回港。他列出数字指，如香港有检疫中心能一次过提供逾200个位置，或可能足以分批处理滞留湖北港人回港隔离。

聂德权提到，现在香港四个检疫中心合共只有150个位置，且使用率近乎饱和，安排湖北港人回港前，一定要增加新的检疫中心，他希望每个人都要谅解，不要反对选址，也希望粉岭晖明邨被纵火事件不再发生。