春节前中国央行向武汉拨新钞40亿 加大现金供应

中国人民银行副行长范一飞介绍，春节前人民银行紧急向武汉调拨新钞40亿元（人民币，下同，7.97亿新币），加大对医院等疫情防控关键单位的现金供应。

据中国网报道，中国国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制于2月15日举行新闻发布会。

范一飞在会上介绍了支付结算、货币供应、金融基础设施运行等金融服务工作以及支持企业尽快复工复产等方面情况。

在资金汇划方面，人民银行专门开设大额资金汇划的通道，春节及节后周末期间放开小额支付系统业务限额，确保境内外各类大额资金的汇划需要。

在1月24日至2月14日，大、小额支付系统共处理1000万元以上支付业务39.35万笔，金额77.37万亿。其中，与抗击疫情相关的支付业务872笔、金额447.96亿元。

针对疫情较重的湖北地区的现金供应，春节前人民银行紧急向武汉调拨新钞40亿元，还要求人民银行各分支行全力保障现金供应，尽可能对外投放原封新券或疫情前回笼的发行基金。

在确保金融科技和重要金融基础设施安全运行方面，人民银行启动应急预案，加强金融系统重要的基础设施，以及关键岗位的运维保障和不间断应急值守。目前，全国支付清算、国库、货币发行、征信系统、会计核算、金融市场托管清算等重要金融基础设施稳定运行，银行间债券市场、外汇市场、票据市场、黄金市场等各金融市场业务正常开展。

范一飞补充道，同时各金融基础设施机构、商业银行、非银行支付机构等主动调降收费标准，减免支付结算业务手续费。上海清算所、上海黄金交易所、中央结算公司、上海票据交易所4家机构减免项目20余项。