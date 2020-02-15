港零售业受重挫 建造业面临供应资金链断裂问题

新型冠状病毒疫情持续，香港不少行业大受影响。

据香港01报道，香港餐饮联业协会会长黄家和今日（15日）介绍，单计上个月就已有过百间食肆结业，餐饮失业率或会升至7%。

黄家和介绍，疫情开始春茗及团拜活动订位有80%至90%被取消；单计上个月，就已有过百间食肆结业。失业率或会大幅上升，或达至7%。他不希望出现大型结业潮，但现在不抱乐观看法。

零售业同样受到重挫，香港零售管理协会主席谢邱安仪指，农历新年期间服装及百货业生意跌幅达50%至60%，高消费品更跌70%至80%，她希望业主可宽免2月租金。

建造业亦因为供应、工作、资金链断裂而面临寒冬，由于无法在家工作，业界呼吁政府支援防疫用品。

工程界立法会议员卢伟国认为，现在建造业界面临工作链、供应链及资金链断裂问题。工作链方面，因政府在家工作而影响进度，希望可更灵活处理；而供应链则是因大陆不少工厂未复工，令物料不能到港。他希望政府或其他业主不要因工程延迟而罚钱。

卢伟国称，暂时未知香港政府向建造业拨款购买防护装备的详情，但因建造业现金流相当大，数万元的津贴帮助不大。

香港特首林郑月娥昨日（14日）宣布成立逾250亿元（港币，44.79亿新币）防疫抗疫基金，餐饮业及零售业同样受惠。黄家和就欢迎有关津贴，认为可纾缓到小型食肆的流动资金问题。