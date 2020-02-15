崔天凯：疫情爆发印证推进国家治理体系现代化目标的正确性

中国驻美大使崔天凯受访时表示，疫情对任何政府和治理体系都是巨大挑战。此次疫情爆发印证了中国推进国家治理体系和治理能力现代化的目标的正确性。

据中国驻美大使馆官网刊登的消息，崔天凯13日接受美国全国公共广播电台（NPR）“早间新闻”（Morning Edition）节目主持人英斯基普（Steve Inskeep）采访。

崔天凯在访问中被问到，新冠病毒既是卫生危机，也是经济和政治危机，在崔天凯看来，此次危机有多严重？

崔天凯回复道，有人说此次挑战是前所未有的，中国的应对措施也是前所未有的。中国正尽全力防控疫情，努力降低疫情对经济和社会活动的影响。

崔天凯承认，疫情对任何政府和治理体系都是巨大挑战。此次疫情爆发印证了中国推进国家治理体系和治理能力现代化的目标的正确性。

对此，英斯基普追问道，“您刚才说确定了正确的目标。那么问题是你们做错了什么需要纠正。我知道处于此次疫情爆发中心的湖北省两名高级别官员已被解职。什么地方出了错？”

崔天凯回答道，现在所做的一切，包括人事调整等，都是为了一个目标，就是响应人民的呼声，满足人民的需要。这是中国当前所做一切的唯一目标。

英斯基普继续问道，是不是还有部分原因在于疫情造成严重经济损失和民众不安情绪，中国政府需通过此举展现其正对公众的不快情绪作出反应？

崔天凯回应道，面对疫情一些人会感到恐慌，所以中国坚持公开、透明等基本原则，每天都提供相关数据，为了告诉人民政府正竭尽全力抗击疫情。

双方随后谈及了医生李文亮被约谈的问题，崔天凯解释道，李文亮是被谈话而非拘留。作为医生，他可以从具体案例中有所发现。但政府发布警示，则需基于更多证据和科学分析，而这么做需要时间。当然现在是基于“后见之明”，认识到李医生说对了，他后来因公殉职，令人悲痛。

崔天凯没有明确回复政府是否因此欠李文亮家人一个道歉，只是表示武汉市政府和全国都为李文亮家人表示哀悼。

崔天凯补充道，中国政府信奉公开透明，但不意味着人们可以在任何情况下随意发表言论，政府做出反应时必须负责。

被问及美国疾控专家是否被允许进入中国时，崔天凯说，他们已向世界卫生组织推荐了一份赴华名单，中国正与世界卫生组织进行沟通。

谈及中国封闭一些城市，付出了高昂的经济成本等诸多代价应对疫情时，崔天凯说，这些措施持续时间取决于多久能控制疫情。政府正在举国抗击疫情，春节过后企业工厂需要复工，中国正在研究何时开学。