中国农民工返程客运量约三亿人次 已返程8000万人次

中国交通运输部官员介绍，农民工返程客运量约为3亿人次，到目前已经返程约8000万人次。

综合新京报、央视和澎湃新闻报道，中国国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制15日举行新闻发布会，介绍春运返程疫情防控工作有关情况。

中国交通运输部副部长刘小明在会上介绍，从客流类型看，未来一段时间，主要是农民工返岗和学生返校客流，公务商务客流较少、旅游客流很少。

刘小明预计，2月底前客流以农民工返岗流为主。综合判断，农民工返程客运量约为三亿人次，到目前已经返程约8000万人次，到2月底将要返程约1.2亿人次，3月以后返程约一亿多人次。

刘小明介绍，一些劳务输出大省加强错峰返程，组织点对点农民工直达包车。目前四川、山东、福建、浙江等省份已经积极开展点对点运输服务，累计帮助2.6万名农民工返回工作岗位。

受疫情影响，1月25日至2月14日，中国共发送旅客2.83亿人次、日均1348万人次，同比分别下降82.3%。预计2月底前以农民工返岗为主，3月底前将迎来学生返校流。

春运返程不会出现往年多重客流叠加的客流高峰现象，峰值约1500万人次，预计不会超过日常客运量的两成。

对于春运返程，中国国家铁路集团有限公司副总经理李文新介绍，近期铁路不会出现返程高峰，到2月底前，最高峰日售票量为100万张左右，不到往年十分之一。占总客流量20%的务工客流将成为近期主要旅客，共5600万人农民工已经返程2900万人，由于各地企业错时复工复产，也不会形成高峰。

李文新说，铁路客座率将控制在50%左右。铁路部门已经建立比较完整的发热旅客处置流程，每一趟列车上都预留了一定的席位作为临时隔离区。在列车上如发现发热旅客，列车工作人员将立即对其进行隔离。