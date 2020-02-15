“比送葡萄酒好” 冠病使卫生纸成送礼新宠

亚洲金融中心的送礼习惯向来讲究“高大上”，但万宝龙钢笔和皮具眼下已然过时；卫生纸和外科口罩才最时髦。

彭博社昨天发表特稿指出，随着2019冠状病毒疾病（COVID-19）造成的恐慌情绪横扫亚洲，香港和新加坡药房与超市里的卫生纸、纸巾、洗手液，尤其是口罩等基本用品一货难求。

这对想要拉拢客户与巩固关系的金融服务业者而言是个机会。提供在线交易服务的IG集团在新加坡分部就派发了内含3M牌N95口罩、电子体温计还有瓶装滴露消毒液的包裹，随即引起热议。

公司在新加坡将疫情预警级别提高至代表严重级别的橙色后，开始派发这些包裹。此举源于管理团队最初的一个幽默点子，但后来迅速传开并实践。现在公司的员工和客户都陆续从办公室或通过快递收到这些礼包。随着中央商务区有银行疏散员工并要求他们在家工作，这些礼物就成了及时雨。

“一开始是为了让亲朋好友们做好预防，后来就有人问怎么弄到口罩和其他东西，” 公司在新加坡分部的业务发展主管Terence Tan说：“所以我们就想，何不干脆给员工和客户送这些东西呢？”

他表示，第一批给客户的包裹今天寄出去了。等更多物资到货后还会继续发。

在香港管理对冲基金公司“Solitude Capital Management”的美国人Joel Werner透露，他曾与家人在香港找了好几天的卫生纸但总是徒劳。他2月10日在美国网购平台亚马逊上买了相等于216卷之多的卫生纸，光运费就花了200美元（278新元），但他觉得值得。

他将这些卫生纸留下一半，准备把剩余的当礼品送给朋友和同事们。他说：“现在送这个可比葡萄酒好。”

家居用品在金融中心的社会生活中也越来越受欢迎与重视。在香港一间餐厅本周的聚会中，参与者被要求为一个幸运抽奖贡献口罩或卫生纸。

作为冠病疫情下爱的象征，情人节那天，装满了方便面、蔬菜而非玫瑰的花束照片在新加坡金融交流群中热传。早前因为出现不少市民抢购干粮蔬果的情况，一些超市被迫实施限购。

这一切都表明，危机来临时，送礼重要的是那份心意——和卫生纸——的厚度。