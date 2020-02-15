台空军公布黑鹰机事故调查报告

台湾空军司令部今天（15日）发布黑鹰直升机坠毁事件调查报告，失事直升机在短短三秒间急速进云失去目视，飞行员反应不及。空军决定在直升机上加装气象雷达，增加对飞行员的预警时间。同时，台湾空军多名官员被记过。

据《联合报》报道，台湾空军司令部公布黑鹰直升机失事调查报告，该失事直升机在短短三秒间急速进云，飞行员失去目视，紧急拉升不及而撞山，整个过程约仅12秒。

调查报告指，黑鹰直升机失事地点位于新北烘炉地山三角点东北方371公尺处，第一撞击点标高1106公尺（米）。副驾驶曾设定机上战术地图地障警告为500呎（90米），但直升机仍然穿行在500呎以下低空而至撞山。

台湾空军司令部督察长黄志伟解释，500呎只是警告，空军训练上并未规定飞行员低于500呎不能飞行。根据目视飞航规则，只要能目视障碍，不碰到障碍为最高指导原则，没想到飞机通过陵线障碍后却进入云层。

台湾空军判断，失事机通过山头前，仍可保持目视，没想到后面急速进云，三秒进云，之后就是一连串爬升处置，飞机改姿态成爬升，只仅六到七秒，时间非常短。

黄志伟表示，时间实在太短，正驾驶叶建仪碰到这种情况，应处不及。

黄志伟介绍，空军因此决定在直升机上加装气象雷达，在突然生成云雾时给飞行员多点预警时间，以利提早调整航线。

台湾空军惩处了四名军官。空军司令熊厚基负全军飞安成败之责，自请惩处、记过一次；副司令范大维因负全军飞安之责，记过一次；第四联队长颜有贤、副联队长郑忠平为联队正副主管，负飞安成败之责，记过二次；第四联队救护队队长林佳田为任务单位主官，负飞安成败之责，大过一次，调离现职。

台湾一架载着多名军方将官的军用直升机1月2日在台湾东北部山区失事，造成八死五伤，罹难者包括参谋总长沈一鸣上将。