习近平求是文章：仍要坚持经济发展任务

2月16日出版的今年第4期《求是》杂志将发表中共中央总书记、中国国家主席、中央军委主席习近平的重要文章。

据央视新闻报道，将发表的文章是《在中央政治局常委会会议研究应对新型冠状病毒肺炎疫情工作时的讲话》。

文章强调，防疫工作直接关系经济社会大局稳定，也事关中国对外开放，要坚决遏制疫情蔓延势头，打赢防控阻击战。

文章指，总的看，中共中央对疫情形势的判断是准确的，各项工作部署是及时的，采取的举措也是有效的。

当前疫情防控要重点抓好以下工作。第一，加强对疫情防控工作的统一领导。各级党委和政府须服从党中央统一指挥、协调、调度。第二，加强重点地区疫情防控，从根本上尽快扭转全国疫情蔓延局面，要重点抓好防治力量的区域统筹，把救治资源和防护资源集中到抗击疫情第一线，要压实地方党委和政府责任，强化社区防控网格化管理，实施地毯式排查，防止疫情蔓延。

第三，提高收治率和治愈率，降低感染率和病死率。第四，加大科研攻关力度，尽快查明传染源和传播途径。

文章指，要维护社会稳定，包括维护正常经济社会秩序；维护医疗救治秩序；做好社会面安全稳定；维护正常交通秩序。

文章指，要做好宣传教育和舆论引导工作，统筹网上网下，要强化显政；把握主导，壮大网上正能量；占据主动，有效影响国际舆论。

文章强调，要保持经济平稳运行。中国仍然要坚持今年经济社会发展目标任务，中央部署的经济社会发展和确定的各项任务目标都要完成。疫情特别严重的地区要集中精力抓好疫情防控工作，其他地区要在做好防控工作的同时统筹抓好改革发展稳定各项工作，特别是要抓好涉及决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的重点任务。

文章指，要积极推动企业复工复产；推动重大项目开工建设；着力稳定居民消费；提高国家治理能力和水平。