农业农村部：沙漠蝗在中国大规模暴发风险很低

沙漠蝗近日在东非及西亚罕见暴发，多国宣布进入应对紧急状态。中国农业农村部监测调度分析显示，沙漠蝗对中国的危害概率很小，中国大规模暴发蝗灾风险很低。

据中国央视新闻报道，沙漠蝗是非洲、亚洲热带荒漠地区的河谷、绿洲上的重大农业害虫，飞行能力强、食量大，可聚集形成巨大蝗群，每天可随气流飞行达150公里，可跨红海、波斯湾迁飞。

中国历史上发生的飞蝗与沙漠蝗有相似的迁飞习性，但属于不同的生物种。专家分析认为，中国史料中尚未发生沙漠蝗危害记载，但专家推测在云南和西藏自治区的聂拉木有沙漠蝗的分布。40℃左右是沙漠蝗蝗蝻和成虫迁移活动的条件，相对湿度需要达到60%~70%。沙漠蝗猖獗发生的最大扩散区为缅甸、尼泊尔和印度。春季发生区的蝗群迁飞方向为印度—尼泊尔—缅甸—西藏南部和云南西部。考虑到中国边境地区昆仑山脉和喜马拉雅山脉阻隔，蝗虫很难越过高海拔的寒冷地区。中国西藏南部和云南西部边境与尼泊尔和缅甸沙漠蝗发生区毗邻，随季风可能有少量迁入中国，但危害的概率很小。

记者从中国农业农村部种植业管理司植保植检处了解到，近年来，中国蝗虫监测预警和防治能力不断提升，防治技术水平属于世界领先水平，防蝗药械储备充足，国内大面积暴发蝗灾风险很低。

目前，农业农村部正密切跟踪境外蝗灾动态，同时安排云南、西藏等省区加强边境的蝗虫监测，严防迁入危害。