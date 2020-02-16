陆路入境香港人数减少99% 港府：强制检疫令成功压缩跨境人流

香港官方通报，指昨天（15日）没有新增病例，香港的2019冠状病毒感染确诊个案维持56宗。港府16日凌晨在社交网站Facebook专页“添马台”表示，强制检疫令成功压缩跨境人流。



据《星岛日报》报道，港府指出，自本月8日起开始实施的由大陆抵港人士必须强制检疫14天的安排，大力压缩跨境人流以达防控目标。



对于有网民引述有报道质疑检疫令欠缺阻吓力，政府指，2月13日经深圳湾口岸入境人数，较2月8日上升。这样比较以偏概全，没有反映整体趋势，并不合理。



贴文引述数字指，事实上，2月8日至14日期间，经陆路入境人数（较1月平均数）大幅下降超过99%。由深圳湾口岸和港珠澳大桥入境的人数平均每日2000多人，当中来自内地的人数平均只有每日82人，不足4%。



而有关的报道也错指有来自内地入境者为免费食宿而来港入住检疫中心。港府澄清，现在入住检疫中心的全部均为香港居民，没有大陆入境者。