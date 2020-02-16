中国机械制造与自动化专家段正澄感染冠病逝世

中国工程院院士、华中科技大学机械科学与工程学院教授、制造装备数字化国家工程研究中心首席科学家、机械制造与自动化专家段正澄，因感染2019冠状病毒于昨天（15日）在武汉去世。

武汉目前因冠状病毒2019疫情，依然处于封城状态。

据《光明日报》报道，段正澄是机械制造与自动化（加工技术和装备）专家。汉族，中共党员，江苏省镇江市人，机械制造与自动化专家。1957年毕业于华中工学院（现华中科技大学）机械系，后留校工作至今，长期从事机械制造与自动化学科的教学与科研工作。他一直工作在一线，与生产紧密结合，致力于中国国家重要需求的自动化、数字化加工技术与装备的应用基础研究和工程技术研发。现为华中科技大学机械学院教授、博士研究生导师、制造装备数字化国家工程研究中心首席科学家。

段正澄先后获得1978年全国科学大会奖两项、中国国家科学技术进步一等奖一项、二等奖三项；省部级科学技术进步特等奖一项、一等奖七项、二等奖四项；2011年获湖北省科学技术突出贡献奖；发表论文200余篇。先后被评为全国优秀教师、湖北省劳动模范、湖北省先进教育工作者和湖北省先进科技工作者。他所领导的教学与科研团队，1993年被评为全国先进集体，并获得“五一”劳动奖状。2009年当选为中国工程院院士。