柯文哲：陆配事小 台商事大

2019冠状病毒疫情延烧，台湾卫福部日前宣布禁止大陆旅客入台，连陆配（大陆配偶）子女也无法入境，台北市长柯文哲15日直言，就防疫角度而言，陆配子女的问题还是小事，几十万在大陆的台商返台要如何处理，才是大问题。

据台媒《中国时报》报道，随着疫情发展，台湾的检疫隔离及医疗量能备受挑战，台商清明返乡的大批人潮，将考验台湾的防疫量能。

15日就有不少人质疑，从陆港澳搭机返台人数每天仍有千余人，且他们从出机场到回家之路的“居家检疫”，最近被爆出因家中没车、没人接送，甚或计程车拒载，只好直接搭乘高铁等大众运输工具回家等情事，也引来是否对台湾防疫零死角形成挑战的质疑。

柯文哲指出，陆配子女的数目小，更大的数目是如果台商回国要怎么应付。他认为，政府还是要务实处理这些问题，目前台湾没有社区感染，如何防堵疫情，是公卫上的挑战题目，但认为“到现在为止台湾表现非常好”。

至于禁止陆配子女入台恐涉人权问题，台湾前总统马英九也质疑违背“儿童权利公约施行法”，柯文哲表示问题还是应该去问卫福部长陈时中，但若以安全角度来看，几十万的台商怎么处理才适当，恐怕比陆配子女的问题更头痛。

不过柯文哲也强调，目前台湾没有社区感染，心理层面威胁大于实质的威胁。至于疫情何时趋缓，柯文哲表示，从自己的专业意见来看，将要6个月。

对此，台湾中央流行疫情指挥中心昨日表示，目前与大陆只开放五个航点，统计下来每天不到1000人从陆港澳返台，以目前检疫量能来看，2月底前每天可检验1300人左右。

中央流行疫情指挥中心监测应变官庄人祥表示，新冠肺炎疫情的发展会影响人的迁移动机，加上陆客团也暂时不会来台，根据官方统计，两岸原有的50个航点在2月10日后剩下5个，也从原本的1345个航班剩下583个航班，由于大陆陆续有城市进入半封城状态，清明节来台人数应不会增加太多，要做居家隔离的人数也不会有预期的多，但3月底的返乡人潮仍待观察。

指挥中心也强调，届时台商返台，若无亲友接送或其他替代交通工具者，可戴口罩搭乘大众运输，但应以尽速返家为原则，并依政府指示落实居家隔离或居家检疫措施，违反居家隔离规定或居家检疫规定均可被罚款。