网传被查 中国疾控中心主任高福现身回应：正接待世卫专家

中国疾控中心主任高福15日现身，回应自己被纪委监委调查的消息。高福表示，自己目前正接待从世界各地赶来的世卫组织专家，研讨、沟通新冠肺炎的防治工作。

综合《中国科学报》、“长安街知事”微信公众号等媒体报道，高福接受《中国科学报》记者采访时表示，世卫组织对中国此次防控疫情工作和成效给予了很大肯定。

据悉，高福领导下的中国疾控中心连日来一直联合中国全国疾控中心的驰援团，在湖北一线开展病人的检测和流行病学调查。中心也正在抓紧疫苗研发、药物测试工作，并一直进行各种防控方案制定和科普宣传等工作。

贵州综合广播同日上午11时曾发文指高福被调查，但两小时后便发布致歉信，公开道歉，表示消息是未经查证的谣言。

2019冠状病毒疫情持续近两个月，从武汉扩散至全球后，高福被舆论指责早期没有即时采取防控措施，导致疫情扩散。

据中纪委网站15日下午2时50分转载新华社的一篇报道，世卫组织及有关国际专家将于本周末前陆续抵达北京，报道指出，联合专家考察组将与国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制相关部门进行深入交流，但并没有点名中方由谁负责接待。

另据中国疾控中心官方微博报道，继钟南山、李兰娟院士团队分别宣布患者粪便样本成功分离病毒，2月13日中国CDC团队也从两省的新冠肺炎确诊病例便标本中成功分离到了两株新型冠状病毒。

报道称，粪便中确有活病毒存在，与粪口传播的关系需进一步的研究。高福表示，进一步的调查研究工作对未来防控具有重要指导作用。