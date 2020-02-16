国民党主席补选 江启臣吁党员年轻化 不要只当花瓶

国民党进行党主席补选，立委江启臣、前副主席郝龙斌16日先后参加同场国民党活动，对于党员爆增引发“人头党员”质疑，江启臣呼吁党中央彻底了讲、清查，以免让外界误解，他也强调，党员需要年轻化，但吸引年轻人“不是只有靠外表或找几位年轻人当花瓶”，而是要从内部改造做起。

据ETtoday新闻云报道，国民党主席补选登记截止后至今，遭爆党员数异常暴增近2万人，甚至一天约有2000人缴交党费，外界质疑是否有“人头党员”，对此，江启臣表示，党员缴费期限是2月23日，里面应该有部分是党员想投票，所以赶在截止日之前去缴费而增加的合格党员数，他希望党员是自主性缴费、投票，外界质疑有人头党员的部分，呼吁党中央彻底了讲、清查，不要让外界有所误解。

至于党员结构偏老，江启臣表示，党员确实需要年轻化，“如何吸引年轻人，不是只有靠外表或找几位年轻人来当花瓶、做样子，绝对不是办法”，并强调最重要的是从内部改造做起，怎样从心态上面跟年轻人沟通、让年轻人了解国民党思维立场，这是国民党要改变的。

江启臣强调，网络化、数码化不只是潮流，而是这个时代生活的一部分，对国民党来说也不是宣传的工具或管道而已，而是政党要把网络数码成为政党内容的一部分，自然而然地跟年轻人接轨，才能彻底的让年轻人接触国民党。

不过，郝龙斌日前也找来几位年轻议员当发言人，是否暗指“花瓶”引联想，江启臣表示，除了要给年轻人机会、授权、KPI评比，甚至是进一步的竞争，年轻人才有挑战、选择的机会，“给年轻人机会的方式很多，不见得是对外发言，我的幕僚团队基本上都比我年轻，随行秘书才大学毕业一、两年，可以发觉到他们的思维想法、做事方法都不太一样，从沟通中进而激发想法，我个人也非常enjoy在这种团队工作。”