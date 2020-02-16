食品供应正常 张建宗吁毋须恐慌抢购囤积

香港政务司司长张建宗16日在网上发文重申，疫情下香港的主要食品供应正常，呼吁市民无需恐慌抢购及囤积白米或其他日用品。

他在政务司官网上的文章中指出，各食品供应商已多次澄清各种主要食品供应充足。事实上，主要食品供应数量与去年平均数量相若，显示香港的食品供应没有出现问题。

为让市民安心，张建宗列出主要食品近日的供应情况：

食米方面，按政府规定，食米贮存商必须储备足够市民15天食用的存货，业界也备有额外存货。现在香港的食米总存货约2500万公斤，足够全港市民约一个月食用，米商也正从各地进口食米。

蔬菜方面，供应在农历年假期后亦已回复至假期前的水平。以渔农自然护理署及蔬菜统营处的批发市场为例，每天平均供应约1000公吨蔬菜。

冷冻鲜肉方面，现时每天约有30万公斤冷冻鲜肉(包括猪肉、牛、羊、家禽)从世界各地运到香港，当中逾七成是从内地经陆路进口。由于跨境货物运输继续保持畅顺，从内地输港的冷冻鲜肉数量非常稳定。冷藏肉方面，主要超级市场表示有约3至4个月存货，储备充足。

张建宗也提醒，疫情防控工作处于关键时期，大家不容松懈，时刻保持警惕，市民要加倍注意个人和环境卫生，保持身体健康，减少社交接触。



