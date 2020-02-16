“钻石公主”号台湾游客返台后是否还需隔离？谢长廷与台外交部意见不同

日本的钻石公主号传出疫情，船上台湾旅客后续如何回台成为焦点。美国、加拿大都表示，撤回国人将再接受14天隔离；台湾驻日代表谢长廷昨晚在社交媒体上提及，他向船上乘客做问卷，如过了19日，希望回台湾不必再隔离，保留隐私。

据联合新闻网报道，谢长廷此举遭台湾外交部打脸，指谢长廷社交媒体说法和中央流行疫情指挥中心决策并不一致，对所造成的混淆与困扰表示歉意。

台湾外交部强调，防疫视同作战，中央流行疫情指挥中心就疫情防控是台湾唯一的决策及统筹单位，外交部全力配合并尊重指挥中心的专业判断及指挥。

谢长廷15日在脸书贴文表示，“依检疫相关规定，如果是在19日之前离开，那这些乘客回到自己国内还是必须隔离，如果过了19日，检查还是阴性，那么他们在日本就可以自由行动，搭公共运输工具了，回自己国家也没有再隔离的道理。所以，我们的包机是什么时候来载，回去还要不要隔离必须讲清楚。”、“我与代表处同仁彻夜作业，询问每位乘客的意愿，所得的答案，大概是留在船上怕感染，政府可以派包机很感谢，但如过了19日，希望回台湾不必再隔离，同时希望低调回台，保留隐私，不希望引来太多异样目光。”

16日早上，谢长廷便删除相关贴文，重新发文指出，“接回台湾的乘客需不需要再隔离？这属于防疫专业，如果防疫中心决定需要隔离，那就是决策，只要事先讲清楚就好。再来就是执行。”强调代表处会配合日方及防疫指挥中心妥善的完成。