上海法院：因疫情防控不能履行合同 可认定为不可抗力

上海市高级人民法院今天（16日）指出，因依法采取疫情防控措施造成合同不能履行的，可以认定属于不可抗力，当事人可以根据不可抗力的影响程度，主张部分或者全部免除责任。

据人民日报报道，在上海市今天举行的新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，上海市高级人民法院副院长茆荣华说，对于疫情期间民商事合同纠纷的处理，将坚持公平公正、实事求是原则。

他指出，对于因疫情影响，合同目的无法实现或者继续履行合同对一方当事人明显不公，当事人请求法院变更或解除合同的，将综合考虑当事人的约定、疫情的发展阶段、疫情对当事人实际影响的时间、程度等因素，公平处理。

因依法采取疫情防控措施造成合同不能履行的，可以认定属于不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力。对于构成不可抗力情形的非金钱债务，除非法律另有规定，当事人可以根据不可抗力的影响程度，主张部分或者全部免除责任；对于虽然不构成不可抗力，但受疫情影响履行合同对一方当事人明显不公平的，可以参照情势变更原则处理。

不过，他也强调，对于疫情防控期间合同可以履行的，鼓励合同按照原有约定继续履行；对于一方可以履行而拒绝履行，另一方要求其承担相应违约责任的，一般予以支持。

茆荣华说，关于民商事合同纠纷的处理。根据疫情对合同履行产生的实际影响，要坚持利益衡平衡，在具体案件审理中，既依法平等保护各方当事人的合法权益，又强调推动当事人在友好协商、互谅互让、共克时艰基础上，妥善化解矛盾纠纷，切实维护经济发展和社会稳定。

自疫情发展以来，上海积极推动线上诉讼。2月3日至今，上海全市法院网上立案共6947件，同比上升63%。在线受理诉讼服务申请3.57万件次，其中申请网上缴费、联系法官、查询个案、递交材料等各类诉讼服务2.42万件次；通过12368诉讼服务平台提供智能语音服务1.48万件次；受理网上信访95件次。