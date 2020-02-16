台湾出现冠状病毒死亡首例

台湾中央流行疫情指挥中心今天（16日）公布，台湾新增两起2019冠状病毒个案，其中一例个案为61岁男性，并已于15日晚间因肺炎合并败血症死亡，为台湾第一个死亡病例；因其无旅游史和无接触史，台湾已出现社区感染。

综合《联合报》、路透社报道，中央流行疫情指挥中心指挥官、卫福部长陈时中在记者会中表示，台湾今天共新增两起确诊个案，累计达20例。其中一例是台湾中部61岁男性，有B型肝炎及糖尿病病史，无出国旅游史，也非确诊病例已知密切接触者。

陈时中表示：“（第一例）没有旅游史、没有接触史者......可以说是社区感染的首例，我们目前还没有找到感染源。”

据报道，这名男子于1月27日出现咳嗽，2月3日因呼吸急促赴医院就医，诊断为肺炎。当日收治在负压加护病房治疗，个案已于2月15日晚间因肺炎合并败血症死亡，其遗体经家属同意，将依法定传染病规定进行火化，并保留部分检体以供进一步检验。

第二例则为第一例之50余岁男性家人，他于昨天进行采检后确诊，目前个案无症状，收治在负压隔离病房。

中央流行疫情指挥中心称，截至今天下午4时止，台湾新增53例严重特殊传染性肺炎通报个案，目前累计通报1834名个案，含20名确诊、1746名排除。目前20名确诊个案中，一名死亡，两名出院，其余17名个案病况稳定，持续住院隔离。