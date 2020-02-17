香港发生厕纸劫案 持刀男超市抢数百卷厕纸

2019冠状病毒疾病（COVID-19）令全港人心惶惶，市面上多种清洁用品供不应求，今早（17日）更出现厕纸劫案，有人持刀抢劫超市，抢走数百卷厕纸。

据网媒“香港01”报道，今早约6时，送货工人将多条卷装厕纸送抵旺角道97号地下的一间超级市场，并将货物置放于店外看管。

报道称，超市早上7时才营业，货物运抵约15分钟后，突然有三名戴帽及口罩的男子扑出，其中一人手持两把利刀，指吓送货工人，随即将五六十条卷装厕纸放入一辆超市手推车内，“连纸带车”沿洗衣街往太子方向逃去。以一条12卷来计算，共抢走约600卷。

警方事后封锁现场调查，并在洗衣街与旺角道交界发现一个怀疑属于匪徒的行李箱。警方将案件列“行劫”处理，现正追缉匪徒。

一名民众向《星岛日报》说，社会出现抢厕纸的现象实在是“痴线”（疯狂），并表示该生活物资“迟早都有货”，不明白为什么会有打劫厕纸的事发生。另一名受访民众则说，发生厕纸劫案真是奇怪，因为厕纸又不是贵价商品，并调侃说“要抢都要抢口罩”。

自冠状病毒暴发以来，香港除了缺乏口罩外，社会上还有人谣传生活物资将会短缺，使得当地民众恐慌，近期来持续抢购厕纸、米等生活物资。对于坊间的抢购囤积，政府和业界一再强调，除了口罩外，其他物资并不短缺。

彭博社早前发表评论文章，指出香港政府在病毒疫情时的应对不力，以及由此造成的社会乱象，已可与委内瑞拉、刚果民主共和国等传统“失败国家”相比拟。