湖北电影制片厂职员一家四口因冠病相继去世

湖北电影厂“像音像”对外联络部主任常凯一家四口因感染2019冠状病毒而相继去世，令人唏嘘。

综合《红星新闻》及《环球时报》报道，湖北电影制片厂16日下午发通告确认这一消息，指出常凯于2020年2月14日4时51分在武汉市黄陂区人民医院去世，享年55岁。

湖北电影制片厂一位工作人员透露，常凯生前表示，父亲是2月3日凌晨在家中去世的，2月2日社区还派医生去他们家看了，但由于病情发展太快，十几个小时后就去世了。

“2月4日常凯母亲被收治进武昌医院，并于2月8日去世。常凯于2月4日开始出现不适症状，2月9日19:05被收治进黄陂区人民医院”，上述工作人员称，2月9日自己还与常凯通话，“但当时他情况不太好，他妻子跟我们说他呈嗜睡状态”。



“两三天后，常凯妻子也因感染新冠肺炎住院治疗。今天与她通话，她称目前病情尚可，可以正常吃一点东西了”，该工作人员称，常凯入院后单位每天都与其家人保持密切联系。



至于常凯姐姐于14日下午去世的消息，该工作人员称，经多方核实确认此消息属实，“常凯和妻子及父亲常住在一起，他姐姐没有跟他们住在一起”。



该工作人员表示，常凯的儿子在英国留学，因为疫情没有回家。厂里也因疫情无法举行追悼会，只能在工作群里发布讣告。