湖北孝感：城镇居民均足不出户 违者治安拘留

随着2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情持续扩散，中国湖北省内的限制流动措施不断收紧。孝感市目前要求所有城镇居民，必须足不出户，严禁外出，违者治安拘留。

据孝感市人民政府网站的消息，孝感市新型冠状病毒肺炎防控指挥部依法要求，所有城镇居民，必须足不出户，严禁外出；农村村民，严禁在村湾内闲逛、串门、聚集。医护人员，医疗物资和生产生活保障人员，参与疫情防控人员，因病就医、因孕、因丧及经县级指挥部批准离孝人员，允许按指定时段、指定线路临时出行。违反者一律处10日以下治安拘留。

此外，所有车辆（含摩托车、电动车、自行车、三轮车）禁止上路行驶。抗疫车辆、公务用车、医护人员用车、运输生产生活必需品车辆，救护、消防、抢险、环卫、警车、邮政等特种车辆和持通行证车辆可通行。违反本令的，车辆一律扣留，对当事人处10日治安拘留并处500元罚款；违反道路交通管理的，依法予以记分、吊销机动车驾驶证。

另外，所有非必需的公共场所必须关闭。药店，定点的超市、酒店、农贸市场按照指挥部要求，定时、定向开放，严格控制人流量，做好人员导流、体温检测。违反本令的，对经营者处10日以下治安拘留。

各乡镇（街道）、村（社区）要统筹市县两级下沉干部和乡镇（街道）、村（社区）两级干部以及村（居）民、志愿者、物业企业服务人员，成立纠察队，不间断巡查、发现、制止，对违反本令的人员、车辆，移交公安机关处罚。

违反指令者，一律纳入失信人员名单。对党员、干部等公职人员，一律移交纪委监委和组织部门依规依纪予以处理。对执行不严、控制不力的单位和村（社区）予以追责。

这些措施与今天（17日）零时实施。