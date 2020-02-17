湖北以外地区新增病例继续下降 中国大陆累计确诊逾七万

中国大陆湖北以外地区昨天（16日）新增115个确诊病例，连续第13天下降。大陆累计确诊病例逾七万。

据中国卫建委网站的消息，2月16日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2048例，新增死亡病例105例（湖北100例，河南三例，广东两例），新增疑似病例1563例。

当日新增治愈出院病例1425例，解除医学观察的密切接触者28179人，重症病例减少628例。

截至2月16日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例57934例（其中重症病例10644例），累计治愈出院病例10844例，累计死亡病例1770例，累计报告确诊病例70548例，现有疑似病例7264例。累计追踪到密切接触者546016人，尚在医学观察的密切接触者150539人。

湖北新增确诊病例1933例（武汉1690例），新增治愈出院病例1016例（武汉543例），新增死亡病例100例（武汉76例），现有确诊病例49847例（武汉36385例），其中重症病例9797例（武汉8056例）。累计治愈出院病例6639例（武汉3458例），累计死亡病例1696例（武汉1309例），累计确诊病例58182例（武汉41152例）。新增疑似病例909例（武汉338例），现有疑似病例4826例（武汉1971例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例87例：香港特别行政区57例（出院两例，死亡一例），澳门特别行政区10例（出院五例），台湾地区20例(出院两例，死亡一例)。