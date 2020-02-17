首例冠病逝者遗体解剖：预十日内可得病理报告

在法律政策允许并征得患者家属同意后，两例因2019冠状病毒而逝者的遗体解剖工作于昨天（16日）在武汉市金银潭医院完成。

据中新社报道，当日晚间，参与解剖工作的法医病理学专家、湖北省司法鉴定协会会长刘良表示，进行病理解剖有利于明确发病机制，从而更有针对性地开展治疗。

刘良介绍，当日他和团队成员及相关专家共同对两例逝者遗体进行解剖，每例耗时近三个小时，解剖病理已经送检，预计10天以内可以得出结论。

“穿着防护服、戴着面罩进行解剖工作，比常规操作要困难”，刘良介绍，对逝者遗体的解剖工作由他率领另外两名工作人员共同完成，所有参与者在工作完成后都将进行自我隔离。

疫情发生后，作为病理专家的刘良曾先后多次呼吁对逝者遗体进行病理解剖，并联合团队向相关部门递交了紧急报告，强调了病理解剖的重要性。

刘良认为，当前对冠病的诊疗方案在不断更新，但归根结底，临床上还没有掌握这个疾病普遍规律。

刘良将医疗手段对抗疾病的过程比作“打仗”，病毒则是“敌人”。他说，“目前我们并不知道‘敌人’在哪里，以什么‘武器’进行攻击，通过什么方式才能有效遏制‘敌人’的攻击力”。

“我们的解剖工作类似‘侦察兵’”，刘良介绍，通过病理解剖及后续检查，可以在显微镜下最直观地观察到病毒在人体的分布状态，哪些器官、组织、细胞受到的损害最多，“敌人”的弱点在哪，从而为临床医生的诊断和治疗提供线索。

刘良提到，此前有研究者从患者粪便中检测并分离出病毒，是否存在粪口传播，也可在解剖及病毒检测的结果中找到答案。

在刘良看来，进行病理解剖是件“救命的事情”，所有工作都将尽快完成。他表示，每一项结果出来都将及时与临床医生进行沟通，以便在临床上进行及早干预。