西安景区向中国医护免费开放

自中国陕西西安旅游景区、博物馆恢复运营之日起，至今年12月31日，西安市34家重点收费旅游景区、博物馆，对中国全国所有医护工作者实行免费参观游览政策。
据《人民日报》报道，医护工作者持有效证件（医师证或护士证），本人可免费参观。
西安免费向医护人员开放的景区、博物馆名录——
1、秦始皇帝陵博物院（兵马俑）（5A）
2、华清宫景区（5A）
3、大唐芙蓉园、大雁塔景区（5A）
4、西安城墙·碑林历史文化景区（5A）
5、西安市钟鼓楼博物馆
6、西安半坡博物馆（4A）
7、大明宫国家遗址公园（4A）
8、陕西翠华山国家地质公园（4A）
9、陕西自然博物馆景区（4A）
10、曲江海洋极地公园（4A）
11、陕西太平国家森林公园（4A）
12、西安秦岭野生动物园（4A）
13、西安关中民俗艺术博物院（4A）
14、西安市黑河旅游景区（4A）
15、西安金龙峡风景区（4A）
16、朱雀国家森林公园（4A）
17、汉阳陵博物馆（4A）
18、乐华城乐华欢乐世界景区（4A）
19、陕西张裕瑞那城堡酒庄（4A）
20、陕西秦岭大坝沟景区（3A）
21、西安祥峪森林公园（3A）
22、西安常宁宫休闲山庄（3A）
23、西安阎良航空科技馆（3A）
24、鄠邑区万华山朝阳景区（3A）
25、西安大汉上林苑（杜陵）生态景区（3A）
26、长安万华山景区（3A）
27、西安流峪飞峡生态旅游区（3A）
28、西安广新园民族村（3A）
29、西安贾平凹文化艺术馆（3A）
30、曲江秦二世陵遗址公园景区（3A）
31、灞渭车游湿地景区（3A）
32、鲸鱼沟竹海景区（3A）
33、西安高家大院（3A）
34、泾阳崇文塔景区（3A）
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