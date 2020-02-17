台副总统：台湾未进入社区传播阶段

台湾中央疫情流行指挥中心昨天（16日）公布台湾第19例、第20例冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例，两者为本土型确诊，外界关注两病例是否为“社区感染”，疫情中心指挥官陈时中指出，台湾只符合四项“社区传播定义”中的一项。副总统陈建仁也在面簿贴出检疫出这两名病例的过程，强调台湾并未进入“社区传播”的状况，防疫等级不必升级。

据《自由时报》报道，陈建仁指出，第19例为白牌计程车司机，本身无出境旅游史，由于他的多数客人为陆港澳旅客，因此极可能有接触史，疫情中心调查已发现他曾载过多名返乡台商，他们都有居家自主健康管理，其中三名回台后出现呼吸道症状就医，目前正追踪联系该三名台商及其他所有密切接触者。

陈建仁表示，自从2月12日起，只要是各医疗院所通报疑似流感并发重症病例，却是流感筛检阴性者，全都要再检验武汉肺炎病毒，总共检验113件检体，第19例是唯一一位被验出冠病阳性者。在第19例确诊后，防疫人员立即追踪其密切接触者，在79名密切接触者当中已完成73人采检，其中60人检验是阴性，一名阳性，即为第20号病例，也是第19例的亲属。

依据陈时中所说的“社区传播”四征兆，包括“确诊病例无法找到传染来源”“本地感染个案数已远超过境外移入感染个案数”“已经出现持续性的传播链”“有广泛发生的群聚感染事件”。陈建仁说，目前疫情中心正检视第一征兆，积极调查第19例的传染来源，至于其他三征兆在台湾都不存在。陈建仁强调：“台湾并未进入社区传播的状况，一般民众从社区得到感染的风险很低，防疫等级不必升级。”