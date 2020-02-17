英国学者认为食用豆腐有害健康，比吃肉更能促使全球气候变暖。他们在伦敦举行的英国农场主协会会议上提交了自己的研究结果。中国环保人士郑挺颖认为，全球气候变化是一个关系到方方面面的问题，在这里强调吃豆腐的危害，可能略微夸大了这一因素。

英国《泰晤士时报》曾报道，英国学者们和农场主协会的代表们激烈批评素食主义。英国洛桑农业研究所（Rothamsted Research）的研究员格雷厄姆·麦考利夫（Graham McAuliff）提交了自己的研究结果，其中证明，人的机体难以吸收植物性蛋白质。这意味着，不吃肉的人不得不吃多得多的食物。麦考利夫甚至表示，反对吃肉的游说与脱欧一样，为社会带来的极大问题差不多。

郑挺颖告诉俄罗斯卫星通讯社，把素食主义和豆腐说成是全球气候变暖的罪魁祸首相当荒唐。

他指出，从打造低碳社会角度来说，英国每年人均排放大量的二氧化碳，在日常生活中，从低碳出行到减少对塑料包装的过度依赖，在这些方面英国人有很多事情可以去做。但是抓住包括豆腐在内的素食主义大做文章，就显得有些无厘头了。而且我认为一个英国人一辈子吃的豆腐，排放量都不如坐一次飞机出行多，众所周知英国民用航空业非常发达，民众出国也高度依赖飞机”然而，郑挺颖同意消费植物性食物和豆腐可能是影响全球变化的因素之一。

然而，郑挺颖同意消费植物性食物和豆腐可能是影响全球变化的因素之一。

郑挺颖说：“和这些活动相比，包括吃豆腐、肉类在内的人类饮食活动，只能说与气候变暖问题存在一定关联，是全球变暖的一个因素，但不是主要矛盾所在。类比牛肉，在生产牛肉的全过程中需要消耗一定量的牧草，而牧草同时又会吸收大量的二氧化碳。因此在不清楚具体测算过程的情况下，很难评论这一研究”。

这已经不是学者们首次声明豆腐带来危害。2010年，英国克兰菲尔德大学（Cranfield University）的学者们按照世界自然基金会（WWF）的授意开展了一项研究，生态学家们断定，转向食用豆腐等肉类替代品需要修造更多数量的农田，导致森林被毁的风险。同时，2018年牛津大学的研究发现，少吃肉类和乳制品可以使一个人饮食上的碳排放减少73%。而且，如果大家都不再吃肉和乳制品，全球对农田的需要可能减少75%，相当于美国、中国、澳大利亚和欧盟各国国土面积的总和。