美欧在华为问题上分歧或致北约分裂

美欧之间就中国技术产生，尤其是有关华为的冲突正在使跨大西洋军事同盟面临分裂的危险，周日美国驻德国大使让双方的冲突在先前基础上又升级了一步。

据彭博社报道，美驻德大使Richard Grenell发表推文称，美国总统特朗普已经给他指示，要他“明确向德方表示，任何选择使用不可靠5G供应商的国家”都会危及其与美国“最高级别”的情报共享。

虽然没有点名，但是Grenell推文中所言似乎矛头所指就是中国的华为。Grenell说，特朗普的这一指示是从空军一号上下达的。

美国国防现已将中国列为首要防御对象，这种形势下，以国务卿蓬佩奥和众议院议长佩洛西为首的美国两党代表团在周末的慕尼黑安全会议上大肆渲染了其对使用华为设备的担忧。

他们警告称，使用华为设备将会损害盟友间的合作，可见特朗普的强硬贸易战略使美国与盟友间的防务关系也开始受到了感染。

“共和党与民主党在此问题上意见一致，”南卡罗来纳州共和党参议员、特朗普的亲密盟友Lindsey Graham说。“你要是非走华为这条路，你就会拆掉很多桥。”

由于竭力想要维持与贸易战双方之间至关重要的关系，欧洲领导人在华为风暴中一直压抑着声音。佩洛西周五的介入，意味着他们不应将希望寄托在12月民主党重掌白宫的情况下此事会慢慢平息。