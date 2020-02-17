应勇任指挥长 湖北调整省防控指挥部人员

湖北调整省防空指挥部人员，新任湖北省委书记应勇担任指挥长，指挥部调整后下设办公室和综合组、医疗救治与疾控组、物资与市场保障组、宣传组、社会稳定组等5个工作组。

据《新京报》旗下的微信公众号“政事儿”报道，应勇昨天（16日）主持省防控指挥部指挥长会议，调整省防控指挥部组成人员及职责分工。此次调整目的在于优化指挥部统筹协调、督促检查、推动落实等职能，确保反应果断迅速、运转高效有序、执行坚决有力。

应勇强调，要围绕综合、精干、高效、扁平的目标，抓紧健全完善疫情防控领导体制和工作机制，最大限度压缩指挥层级、减少中间环节。他要求相关省领导要在加强指挥部日常工作调度的同时，将更多精力放在武汉市及其他市州的疫情防控上，加强对相关市州的指导、督促和推动。

湖北省委副书记、省长、省防控指挥部指挥长王晓东出席会议。受中央指导组委托，国务院副秘书长、国务院办公厅督查室主任高雨也出席会议。

此前，湖北省委办公厅、省政府办公厅1月22日曾通报，成立由省委书记、省长任指挥长的湖北省疫情防控指挥部，并成立专班统筹组织协调。

时任湖北省委书记蒋超良与湖北省长王晓东，担任湖北省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部指挥长。此后，湖北省新型肺炎防控指挥部多次召开会议，对疫情防控作部署。

据当时报道显示，当时指挥部下设的工作组有物资保障组、交通保障组和社会捐赠组等。其中，湖北省副省长万勇任湖北疫情防控指挥部社会捐赠组组长。

《湖北日报》报道，应勇16日也与湖北14个市州负责人视频连线，并逐一听取工作汇报，研究下一步防控举措。

应勇强调，武汉是湖北作为全国疫情防控阻击战“决胜决战之地的主战场”，同时也强调其他市州也是重要战场，“事关全局，至关重要”。

他要求，要抓牢救治和组个两大关键环节，设下“提高收治率治愈率、降低感染率病亡率”两个目标，并指出要推进筛查甄别全覆盖、小区（村）封闭管理全覆盖、公共区域管控全覆盖。

同时，应勇也表示要对表现突出的干部表彰强力、大胆使用，对玩忽职守、敷衍塞责的严肃追责问责，在“火线上考察干部”。