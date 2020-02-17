安徽高院原院长张坚涉嫌受贿被捕

据高检网今天（17日）公布的消息，安徽省高级人民法院原党组书记、院长张坚涉嫌受贿一案，由中国国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。

日前，最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪对张坚作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

张坚早期在湖北任职，2013年1月起任安徽省高级人民法院党组书记、院长，时间长达5年，于2018年1月卸任，2019年8月被查，今年1月被开除党籍。

通报称，张坚理想信念丧失，背弃初心使命，对党不忠诚不老实，处心积虑对抗组织审查；违反中央八项规定精神，违规出入私人会所接受宴请；不按规定报告个人有关事项，组织函询时不如实说明问题；收受礼金，纵容亲属利用其职务影响谋取私利；执法犯法、以案谋私，大肆干预插手司法执法活动，甚至违规帮助涉黑涉恶罪犯减刑假释、再审改判，破坏司法公正，损害司法公信力，在刑罚执行、案件审理、企业经营等方面利用职务上的便利为他人谋利，并非法收受巨额财物。

张坚严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和工作纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予张坚开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；终止其安徽省第十次党代会代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。