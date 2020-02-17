中政委：疫情期间案件办理 防止人为拔高或降格处理

中共中央政法委近日印发通知指出，政法单位须做好2019冠状病毒疫情防控时期相关案件的工作，包括打击妨害疫情防控违法犯罪等。

据“长安剑”微信公号消息，通知也要求，要切实把思想和行动统一到中共总书记习近平重要指示精神和党中央决策部署上来，且主要负责同志要亲自抓，从增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的高度，确保妨害疫情防控违法犯罪相关案件的工作，实现良好的法律效果、政治效果和社会效果。

至于对抗拒疫情防控、暴力伤医、制假售假、哄抬物价等妨害疫情防控的各类违法犯罪，通知强调要支持、督促政法单位，用足用好现有法律规定，完善相关办案机制，坚决果断执法，依法从严从快侦查、起诉、审判一批妨害疫情防控的严重刑事犯罪案件。

同时，对人民群众关注的重大违法犯罪案件，要及时回应社会关切，加强舆论引导。

通知也要求，要支持、督促政法单位认真落实最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于依法严惩妨害新冠病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》，严格依法律按程序办案，恪守罪刑法定、罪刑相适应、证据裁判等原则，保障当事人诉讼权利，统一政策标准和处罚尺度，防止执法司法简单随意，相同案情不同处理甚至人为拔高或者降格处理等问题发生。



