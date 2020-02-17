中国大陆二手电脑类销量环比激增逾八成

2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响中国大陆复工、开学推迟，二手平板电脑等办公设备走俏。二手交易平台转转今天（17日）的最新数据显示，2月1日至2月13日期间，转转平台的“平板”和电脑类产品的交易量分别出现了环比84.7%和65.6%的大幅增长，其中三四线及以下城市交易占比达到了45.7%。

据《新京报》报道，疫情让不少企业推迟复工，学校也推迟复课时间。上班族开启了“云办公”“云上课”成为学生族居家学习方式。因此，平板、电脑等办公设备需求大增。苏宁数据显示，自春节到2月11日，学习所需的电脑、平板、学习机、打印机等设备销售快速增长。

转转提供的最新统计数据显示，春节假期以来，转转平台上电子产品交易火爆。2月1日至2月13日期间，转转平台上的二手平板电脑、电脑交易量环比1月19日-1月30日期间大幅上升，其中电脑交易量环比增长 65.6%，平板电脑交易量环比增长更是达到了84.7%。

转转介绍，平台自营的iPad和华为等国产品牌平板电脑受到消费者欢迎；而在购买用户中，包括茂名、清远等三四线城市的买家占比达到了45.7%。

转转优品业务负责人介绍，学生家长选购平板多注重实用性和性价比，两款10英寸以上的平板机型颇受欢迎，分别是到手价1148元的iPad Air和折后仅售2079元的华为M6。此外，上班族更青睐99新、价格在3000元左右的iPad mini。