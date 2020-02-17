调查：中国经济第一季增速料骤降至4.5%

一项对经济分析师的调查显示，受到2019冠状病毒疫情打击，中国经济本季度增速将创下金融危机以来最慢。

路透社从2月7日至13日对驻中国大陆、香港、新加坡以及欧洲和美国40位分析师的调查预测，中国2020年第一季经济同比增幅从前一季的6.0%降至4.5%。这一下滑料拖累2020全年经济增速从上年的6.1%降至5.5%，将是至少1990年开始有可比记录以来的最低水平。

但根据路透社调查的预估中值，分析师们乐观认为，中国经济最快将在第二季实现反弹，当季增速料回升至5.7%。

冠状疫情最开始在武汉爆发，迄今已经导致中国超过1700人死亡。致死人数已经超过2002至2003年的沙斯（SARS），当年SARS在全球导致774人死亡。

Pantheon驻伦敦的首席亚洲分析师说：“没人知道中国防控疫情的举措对经济增长将产生什么影响，由于统计数据不透明，我们可能永远都不会知道。我们认为第一季真实的GDP增长率将降至2%以下，第四季的增长4.0%已经明显低于官方目标6.0%。”

“损失的产量可能在今年余下时间得到弥补。但一些服务业的活动会直接流失......人们不会因为第一季没理发就去理两次发，也不会为了补上之前缺少的消费而多买一杯咖啡。”

被迫停工从中国春节期间开始。春节通常是当地大部分服务业最繁忙的时段。据大部分分析师预计，停工将加快疫情爆发前已经显现的下滑态势。

当被问到如果中国政府不能阻止疫情迅速蔓延经济处境将如何时，部分中国大陆分析师不愿回答。

回答了另一个问题的15位分析师的预估中值为，在最糟糕情况下，第一季度经济增长将放缓至3.5%，预期区间在0至5.5%。

中银国际驻北京的资深宏观经济分析师叶丙南表示：“我认为疫情将在四月前得到控制。但最糟糕情境下，第一季经济增长率将降至2至3%，2020年全年将降至5%。”

他们对2020年的预期与最糟糕情境预估中值一致，与中国政府的预期也一致。中国政府预计，2020年全年经济增长率将拉低多达1个百分点。

ING驻香港的大中华分析师Iris Pang说：“我们预计经济不会快速复苏，即使是在没有新增确诊病例这种不太可能的情况下。疫情得到控制之后，可能仍需要四个季度才会全面复苏......与2003年SARS相比，这次更具破坏性。”

自2003年以来，中国的经济结构发生很大变化，已经从之前的世界工厂，转为更依赖消费和服务的经济。

中国经济在全球经济中的占比也较SARS时期增长三倍，达到16%。因此，现在中国经济活动遭遇的任何重大干扰，都可能对全球经济产生更大影响。