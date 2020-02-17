分析：香港去年下半年房地产投资受政治动荡拖累 创10年最低

房地产资本分析公司Real Capital Analytics（RCA）周一（17日）发表报告称，受去年中爆发的政治动荡拖累，香港去年下半年的房地产投资额跌至10年来最低，料今年上半年投资活动将进一步放缓，2020年香港的房地产投资活动很有可能会远低于其长期平均水平。

路透社引述RCA发布的《2019年亚太资本趋势报告》，指自去年6月香港爆发了政治动荡，交易和投资者信心受挫，香港房地产投资额下跌，与2018年相比，2019年全年交易额下跌42%，至152亿美元；但在可预见的未来，香港仍可能是全球价格最高的市场。

而亚太地区2019年总投资额同比下降8%，为1,585亿美元，但仍为有记录以来的第三高。投资者撤退主要发生在某些弱势地区，相比之下，最大的几个国家市场相对仍未受到经济逆向形势的负面影响。跨境交易呈现出回升趋势，市场份额方面，投资者涌向最大、流动性最高的“避风港”大都市。

“即使面对着中美贸易战、日韩贸易争端，以及因政治动荡而受到重创的香港投资市场，亚太地区大城市市场仍然表现良好。由于房地产投资的交付时间长，对于今年冠状病毒爆发疫情可能会对亚太市场造成什么影响，目前作出判断为时尚早。”RCA亚太区董事总经理David Green-Morgan称。

至于香港今年上半年的房地产投资活动料将进一步放缓，Green-Morgan表示，香港2017至2018年的投资活动异常强劲，年交易额超过250亿美元，但这种势头难以持续很久，因香港市场的商业房地产存量规模并不及其他全球城市，故2019年回复正常只是时间问题，且在预料之中。

不过，去年6月起持续的示威游行，加剧了香港经济放缓的趋势，而且进行中的大笔交易不多，所以，2020年香港的投资活动很有可能会大大低于其长期平均水平。

报告称，2019年，亚太地区的跨境投资总额达到570亿美元，连续第二年创下纪录，而且投资活动在过往10年中有八年呈现增长。在以往10年内，亚太地区跨境资金流的增加，多数来自北美洲以及亚太地区的超级投资者，例如黑石集团（Blackstone）和新加坡投资公司，直至过去两年，欧洲投资者才经常进入10大之列。

RCA表示，去年第四季度的亚太地区投资情况出现了分歧：酒店、公寓、老年人住所及护理等替代性房地产住宿行业的交易额激增；而写字楼、工业、零售业这三个传统商业房地产行业的交易额均有下降。

由于个别酒店资产出售交易额飙升50%，酒店业连续第二年创纪录，亦使2019年总投资额达到158亿美元。工业录得最大比例的交易下跌，但去年的交易强劲程度仍处于有记录以来的第二高位，收益率在12个月期间保持稳定，包括在香港亦是如此。