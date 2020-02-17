滴滴出行3月进驻悉尼

继墨尔本、布里斯班、珀斯、纽卡斯尔等七个城市后，中国大陆一站式移动出行平台滴滴出行将于3月16日在悉尼正式上线，标志着其澳大利亚服务网络的进一步完善。

据中新网报道，滴滴于2018年进入澳大利亚，致力于与司机、乘客、政府和企业建立广泛的合作关系，携手打造本地化的智能出行服务平台。滴滴国际版乘客端(DiDi-Rider App)的快车(DiDi Express)、拼车(DiDi Share)以及七座车(DiDi Max)服务吸引了超过200万名乘客。

在悉尼，滴滴国际版乘客端将提供快车及七座车服务。滴滴还计划在悉尼启动大中华版乘客端(滴滴出行/DiDi Greater China App)的漫游功能，届时到访悉尼的用户将可直接通过滴滴出行App的中文界面呼叫快车。

滴滴澳大利亚总经理马林表示：“悉尼是全球重要的经济和文化中心，进驻悉尼对滴滴而言极具里程碑意义。滴滴希望与悉尼交通运输业参与者携手合作，利用先进的人工智能技术和本地运营的专业知识推动创新、优化服务，把滴滴打造成大家首选的出行平台。”

滴滴澳大利亚实行严格的司机注册审核，建立了综合安全保障体系，并为用户提供7天24小时客服支持。