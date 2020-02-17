消息：中国考虑下月初前采购一些美国农产品

中国正在考虑不晚于3月初进行一些美国农产品的采购，据知情人士称，这是以此表明其仍致力于履行第一阶段贸易协议。

据彭博社报道，因信息并未公开而要求匿名的人士说，中国政府正在讨论其可能在2月底或3月初购买的商品的品种。还说，尽管尚未做出最终决定，但此次采购将表明虽然冠状病毒扩散，中国仍计划坚守上周生效的中美经贸协议。

作为该协议的一部分，北京方面承诺在未来两年总共购买320亿美元（444亿新元）的农产品，并将“争取”再多买100亿美元。但是，已经导致逾1700人死亡的冠病蔓延，正使得中国人足不出户，从而限制了从肉到铜的各种商品的需求。

知情人士说，尽管北京可能会在未来几周内购买一些农产品以表明对协议的坚守，但冠状病毒可能会破坏中国今年的采购计划--特别是在第一季度，当季一些装运可能会被延迟。知情人士说，如果疫情得到控制，中国将寻求在今年晚些时候补上延迟的采购。

受对中国采购的预期提振，上周在芝加哥交易的大豆期货上涨了2.4%，为连续第二周上涨，也是今年以来的最大涨幅。虽然从巴西买仍然更便宜，但由于丰收推迟、该拉丁美洲最大经济体的港口受到拥堵的困扰，美国出口商已卖出至少四船大豆给中国。