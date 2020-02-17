柯文哲：台湾迟早会出现社区感染病例

台湾昨天（16日）公布首例无旅游、接触史的冠状病毒2019确诊个案。台湾中央流行疫情中心指挥官陈时中表示，可以说是台湾已出现疑似社区感染，引发热议。对此，台北市长柯文哲17日上午受访时直言，第一点，这是不是社区感染还不一定，因为病人有载过大陆游客，所以还要确定；第二点，社区感染分很多种，是零星案例，还是群众，还是散开了，所以即使是社区感染也有程度的不同，依照不同程度制定不同应对方案。

综合联合新闻网、ETToday新闻云报道，柯文哲也认为社区感染“迟早会发生”，也一定会发生，重点应该是就算是发生了也必须维持在零星案例，这是上策，政府的处理目标不能像武汉那种失控的局面。

针对是否会采取封城式管理，柯文哲表示，如果是零星案例就按照目前处理方式，如果是群众感染，一家好几个，则主张把他们移出来，而不是把那个区封起来，因为成本比较低。

柯文哲表示，依照台湾目前医疗能力，不会到像武汉封城一样的程度。如果真的会到那个程度，就意味着真的失控。

柯文哲强调，自己是医界出身的，相信台湾的医疗能力，特别是在有防备的情况下，应该不会到大规模封城的程度。

对于台北市卫生局至今因违反居家隔离、居家检疫，已开罚24人，柯文哲笑说，他的态度是这样子，“叫你乖乖在家，你就给我乖乖在家”，一开始先用劝导的，再不行就开始罚钱，一万、六万、七万，再不行就真的要用霹雳手段，目前原则上已经罚到七万元，所以相信大家还是会遵守规则。