调查：逾八成受访中国大陆企业已复工 盼政府助渡难关

中国人力资源外包公司上海外服今天（17日）发布一项调研结果显示，有逾八成受访的中国大陆企业已复工，但因疫情导致日常经营面临挑战，希望政府可以在防疫物资供应上给予帮助，并出台相关政策扶持。

据路透社报道，该调研访问了中国两百多家服务企业，涵盖餐饮、零售、制造、贸易、医药、咨询、物流、互联网、金融、文旅等行业，受访企业以中大型外资企业为主，涉及员工约40万人。

调研结果显示，有76%的受访企业已于2月10日复工，还有13%的企业表示将按照各地政府规定复工。此外，6%的受访企业在今天复工或尚未确定复工日期，其中以互联网、电子通信、大型零售、餐饮文旅等行业为主。调查指，约5%受访企业最早于2月3日复工，以金融、医疗医药行业为主。

从员工复工后的返岗比例来看（包括居家办公），58%的受访企业返岗比例在80%及以上，返岗比例在50%到80%（不含）之间的企业占16%，而返岗比例低于50%的企业占3%。另外还有23%的企业目前无法确定复工比例。

为有效避免复工后的人员积聚，65%的受访企业明确表示已实施居家办公、错时错峰上下班、灵活复工等举措。此类企业主要集中在互联网、电子通信、医疗医药、餐饮、贸易物流等有条件进行线上办公和受疫情影响较大的行业。另有约20%受访企业因行业特性暂不采取居家办公措施，主要为制造、零售、贸易、汽车等行业。

根据调研，绝大部分企业表示受疫情影响，日常生产经营面临较大挑战。其中，文旅、餐饮、零售、消费品等行业受到重创，将面临销量骤减、库存积压、门店关闭等困难；制造业则因工人返岗隔离，将面临生产延期或停滞、项目无法按时交付等困难；贸易物流等行业受出口限制影响，将面临订单量大幅减少的困难；医疗医药行业受疫情影响不一，部分企业的员工已返岗投入一线抗“疫”工作，企业超负荷运作，部分企业却因销售渠道关闭或减少，面临业务滑坡的困难。

绝大多数受访公司都制定了防疫举措，但有不少企业反馈防疫物资采购困难。随着复工潮的来临，受访企业均表示急需采购口罩、消毒液等防疫物品，但目前的市场供应尚无法全面满足企业复工需求，希望政府在防疫物资供应上给予帮助。

在政策扶持方面，绝大多数受访企业迫切期盼政府出税收减免、社保费率降低、融资支持、产能扩大、各类款项延时缴付、社保公积金个税推迟缴纳、科学防疫健康指导等方面的支持政策，帮助企业减负增效，渡过难关。

中国国家市场监管总局周六联合下发通知，提出建立行政许可应急绿色通道，对生产企业转产生产口罩、防护服等应急物资的，简化生产资质审批程序，对疫情防控所需药品的注册申请，在确保安全性和有效性的基础上，加快审评审批等10条措施，支持复工复产。