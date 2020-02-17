称只能用粤语和英语点餐 港茶餐厅被指违反种族歧视条例

香港茶餐厅“光荣冰室”早前宣布只招待香港人，只限粤语和英语点菜，但过后表示欢迎“台湾朋友”。店家15日在社交平台上指接到香港平等机会委员会来电通知店家做法不妥，不能只招待某类顾客，否则会提告。平等机会委员会16日深夜回应，指早前有人投诉该餐厅所贴出的告示涉嫌歧视某些顾客，平机会职员遂依照既定程序处理该投诉，致电劝喻其将该告示移除，强调在对话中并没有作出警告或提出要控告餐厅。

据香港01报道，平等机会委员会指出，与语言有关的某些要求或条件，可能令某种族群体的人士因未能符合有关要求而蒙受不利，导致间接歧视该种族群体，有可能会触犯法例。

委员会在声明中指出，根据香港目前的四条反歧视法例，委员会可就相关投诉作出调查，可以向有关方面查询事件，解释相关法律条文，并向涉及事件的相关人士及/或机构作出建议，以达到改善有关情况，甚至消除歧视行为的目的，因此在此事件上所采取的行动是绝对符合法律赋予的权力，强调“而该职员亦是忠诚地履行平机会的法定职能。”

声明强调，根据《种族歧视条例》，基于某人的“种族”而歧视、骚扰及中伤该人，属违法行为。该条例订明，“种族”是指个人的种族、肤色、世系、民族或人种，虽然“语言”并非条例下所界定的种族，但与语言有关的某些要求或条件，可能令某种族群体的人士因未能符合有关要求而蒙受不利，导致间接歧视该种族群体。

委员会解释，幼稚园要求所有申请入读的小孩必须以广东话进行面试。然而，由于大部分少数族裔孩童在接受正规教育前未必懂得广东话，有关要求可能令少数族裔孩童蒙受不利，受到间接种族歧视。“同样地，若货品或服务提供者规定所有顾客必须操某一语言才能获得货品或服务，则可能令未能达到有关要求的种族群体蒙受不利，有可能会触犯法例。”

声明最后说，委员会明白市民对新型冠状病毒十分忧虑，对控疫措施亦持不同意见，但确信歧视性的言论和行为绝对无助控制疫情，并借此再次呼吁社会各界在关键时候保持理性和同理心，齐心抗疫，共渡难关。