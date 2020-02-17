人大常委会将开会审议推迟全国人大代表会议

中国第十三届全国人大常委会将于本月24日开会审议推迟今年的人大会议。在当前冠状病毒疫情尚未结束情况下，今年中国两会大概率将推迟。

据新华网17日报道，中国全国人大常委会当天上午在北京举行委员长会议，会议由中共中央政治局常委、中国人大常委会委员长栗战书主持。

会议决定将在本月24日举行全国人大常委会会议，将审议关于推迟召开今年人大代表会议的决定草案。

另据中国央视消息，中国政协第十三届全国委员会第三十三次主席会议今天在北京召开，除了传达学中共总书记习近平关于新冠肺炎疫情防控工作的重要讲话精神，也研究了关于推迟召开政协第十三届全国委员会第三次会议和常务委员会第十次会议的有关事项等。

在当前冠状病毒疫情仍然严峻，中国大陆除西藏外所有省市依然出现新增病例的情况下，相信今年的中国两会大概率将推迟。一般相信，此举一方面可防止各地人大与政协代表前往北京，增加交叉感染，传播病毒的机会，另一方面则让中央与地方政府能集中全力控制疫情。

根据往年情况，中国全国人民代表大会会议及中国人民政治协商会议全国委员会会议通常在每年3月初基本同期召开。

此外，下周一召开的会议也将审议有关禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定草案的议案。此次疫情也让中国野生动物交易与捕食的情况进入大众焦点，并出现呼吁禁止非法野生动物交易，禁止捕食野生动物的舆论呼声。