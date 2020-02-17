【图集】郑州首批商场今日恢复营业

今天（2月17日）上午11点，河南郑州惠济万达广场开始恢复营业。商场内开业率达到66%，员工人数621人。这只是郑州商场复工的一个侧面。

据《郑州日报》报道，郑州丹尼斯大卫城店、人民店、花园店，正弘城，熙地港，中原万达广场，惠济万达广场成为今天首批恢复营业的大型商场。

据了解，2月16日，惠济万达广场通过惠济区商务局、卫健委、街道联合验收，收到复工复产通知单，17日起恢复营业。从企业递交申请到拿到复工复业通知单，仅仅用了1天时间。开始营业后，惠济区商务局及惠济万达将严格落实特殊时期的防疫防控措施，采取定期消毒，对顾客进行安全体检等方法，确保市民有一个健康有序的购物环境。

此外，根据疫情发展态势，为保障工作人员及顾客的健康安全，在做好防控措施的同时，恢复营业的购物中心仍然缩短营业时间。

比如，中原万达广场2月17日起恢复营业，营业时间为11：00~18：00，沃尔玛超市营业时间为8：30~21：00。惠济万达广场2月17日恢复营业，营业时间为11：00~18：00，丹尼斯惠济万达大卖场营业时间9：00~18：00。丹尼斯人民店2月17日起恢复营业，营业时间为11：00~17：00，餐饮区根据疫情及政府相关规范营业时间另行通知，大卖场营业时间为8：30~18：00。

另外，新田360郑州国贸店、新田360绿地新都会店、丹尼斯七天地、永威木色、二七万达广场等商业项目均已经联合小组现场审验，等待复工通知书的批复。其余众购物中心及百货商场也都正在进行审批流程，也将于近期陆续复工。