香港中联办主任骆惠宁走访在港中资企业

香港中联办主任骆惠宁今早（17日）走访华润（集团）有限公司、招商局集团、中国银行（香港）有限公司、中石化（香港）有限公司等在港中资企业，向坚守一线岗位的广大员工致以慰问和敬意，并实地调研了解冠状病毒疫情防控、市场供应、金融纾困及风险防范等工作。

据香港中联办网站的消息，骆惠宁要求在港中资企业把防疫抗疫作为当前最重要的工作来抓，充分发挥在市场供应和金融纾困中的积极作用，全力支援配合特区政府抵御风浪，共同打赢这场疫情防控阻击战，继续以实际行动体现”植根香港、心系国家、服务社会“的责任和担当。

在招商局集团仓码公司米仓，骆惠宁分别向企业主要负责人了解猪肉、大米以及日用品仓储和供应情况。他对华润集团和招商局集团大幅增加物资调运、仓储、投放的做法表示赞许。

持续的疫情对香港中小企业经营、金融市场稳定和普通市民收入都造成了冲击。在中银香港总部，听取公司主要负责人介绍后，骆惠宁指出，中银香港第一时间推出“还息不还本”等诸多金融服务支援措施，并想方设法为两地抗疫提供金融支援和业务便利，针对性强、实效突出，在业界起到了示范和引领作用。

骆惠宁还到中石化香港的青衣油库进行调研，充分肯定中石化香港防疫工作和生产经营“两手抓”“两不误”，采取“油品不断供、商品不涨价、服务不打烊”等有力措施。