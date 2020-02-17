上海美国商会：在华美企称用工短缺

上海美国商会的一项调查显示，近半数在中国的美国企业表示，他们的全球业务已经受到2019冠状病毒疫情导致的企业停工影响。

据路透社报道，约78%的受访者还表示，他们在中国的工厂没有足够的员工，无法恢复全面生产，因为公共卫生限制使得工人很难结束假期重返工作岗位。这项调查访问了109家在上海、苏州、南京和及长江三角洲地区有制造业务的企业。

该调查称，有48%的受访者表示，工厂停工已经影响了其全球供应链，而几乎所有其他受访者均预期下个月会受到影响。

上海美国商会总裁Ker Gibbs说：“最大的问题在于劳动力缺乏，劳动者受到旅行限制和隔离的影响，这两个问题在调查中分列第一和第二。任何人从外地回来，需要隔离14天......因此多数工厂劳动力严重短缺，即便是在允许复工之后。这将对全球供应链造成严重影响，现在只是问题刚刚开始显现。”

上海美国商会的调查还显示，调查中有三分之一的企业打算，如果工厂不能够开工，将把业务转到中国以外；将近三分之二的企业预计其产品需求将低于正常年份。

受访企业还将物流问题和寻找替代供应，作为未来两至四周最大的业务挑战。

上海美国商会早前的一份调查显示，多数在中国有业务的美国企业预计，此次疫情会导致今年营收下降，一些公司加快实施将供应链转出中国的计划。

