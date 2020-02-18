中国两部门：因工作感染病毒殉职人员应评定为烈士

中国退役军人事务部、中央军委政治工作部近日联合印发通知，要求各地各部门妥善做好因冠状病毒疫情防控牺牲人员烈士褒扬工作，表示符合烈士评定（批准）条件的人员，应评定（批准）为烈士。

据新华社报道，该项通知指出，在疫情防控工作中，直接接触待排查病例或确诊病例，承担诊断、治疗、护理、医院感染控制、病例标本采集、病原检测以及执行转运新冠肺炎患者任务等的医务人员和防疫工作者因履行防控工作职责感染新冠肺炎以身殉职，或者其他牺牲人员，符合烈士评定（批准）条件的，应评定（批准）为烈士。

根据通知要求，参加疫情防控工作的地方人员根据《烈士褒扬条例》规定评定，各地统一组织赴湖北的医疗救援人员牺牲的，由派出人员单位所在地省级人民政府评定；参加疫情防控工作的军队人员和军队聘用的社会人员，由军队相关部门根据有关规定批准。

同时，有关部门要与应对新冠肺炎疫情联防联控工作机制（领导小组、指挥部）保持密切沟通，一对一全流程指导做好申报工作；要简化工作程序，提高工作效率，及时进行评定（批准）；要创新方式方法，充分利用信息技术手段，既保证工作顺利开展，又最大限度降低人员聚集感染风险。

通知强调，要落实好抚恤优待政策，及时发放烈士褒扬金和抚恤金，积极开展慰问、悬挂光荣牌等活动，妥善解决烈士遗属的实际困难。要根据当地疫情防控实际情况采取适当形式开展抚恤优待工作，对疫情较重地区，要通过适当方式随时了解掌握烈士遗属的身体、心理动态及所面临的困难等情况，有针对性地开展心理疏导、提供精准服务。

此外，各地要深入挖掘整理烈士在疫情防控工作中的突出事迹，讲好英烈故事，大力弘扬不怕牺牲、勇于奉献的烈士精神，向疫情中的“逆行英雄”致敬。