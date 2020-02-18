报告称超3000医护人员感染 中国国家卫健委回应

针对中国疾控中心公布的医护人员感染数据和中国国家卫健委公布的数据有明显差异，国家卫健委昨天回应称，这主要是因为疾控中心的数据来源于直报系统，即只要是医护人员，无论他们在岗位上或私下得到感染都会直接被列入统计。

《中华流行病学杂志》昨天（17日）发表的一份报告透露，全中国已有3019名医务人员感染了冠状病毒，其中包括1716名确诊病例，导致五人死亡。该报告由中国疾控中心新冠病毒肺炎应急响应机制流行病学组撰写，共分析了7万2314例病例，是截至2020年2月11日，中国大陆传染病报告信息系统中上报的所有冠病病例。

综合中国媒体报道，中国国家卫健委医政医管局副局长焦雅辉昨天在央视《新闻1+1》节目上解释，由于疾控中心公布的医护人员感染数据来源于直报系统，且该系统只会显示感染病例的身份和是否感染，因此上述报告提到的3000多人是“以医护人员的身份感染的”。

焦雅辉说，需要区分的是，有些医护人员是在医院、在工作岗位上感染，但还有一些医护人员可能是在家庭或社区感染，因此不能说这些医护人员都是在工作岗位上被感染的，也不能说这些医护人员都是由于防护不到位而造成感染。

但她也承认，早期确实存在很多因为防护不到位而感染的医护人员病例。

中国国家卫健委上周五（14日）公布，截至2月11日，全中国医护人员确诊感染新冠病毒肺炎已有1716例，单是重灾区湖北省的医护人员就占八成，其中已有六名医护人员不幸死亡。