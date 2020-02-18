瑞德西韦临床试验预计4月有结果 正24小时生产

美国药企吉利德昨天（17日）透露，2019冠状病毒的潜在治疗药物瑞德西韦正进行临床试验，预计在4月份获得结果，吉利德现阶段也在24小时不间断地生产该药物，以提高供应量。

吉利德科学首席医疗官帕西（Merdad Parsey）博士在接受新华社专访时提及，公司一直在配合中国政府机构以瑞德西韦作为潜在治疗药物的相关研究。在中国政府机构的大力支持下，已经快速确立了两项用于评估瑞德西韦的随机、对照试验，其中一项针对重症患者，另一项针对中症患者。

这两项试验正在湖北省多家医院展开，患者入组均在进行中。临床试验由中日友好医院负责协调，患者将接受为期10天的瑞德西韦静脉注射。两项研究的主要终点包括接受治疗后28天的临床症状改善，预计在4月份获得试验结果。

帕西也说，吉利德正在尽全力加速生产，在全世界的员工正24小时尽可能多地生产瑞德西韦，以提高瑞德西韦的可供应量。他还说，“现在，我们首要考虑的是支持在中国的临床试验，以确定瑞德西韦在治疗2019冠状病毒肺炎中的安全性和有效性。同时，虽然有一定的风险，但考虑到情况的紧迫性，我们也在尽全力加速生产，提高瑞德西韦的可供应量。”

另据吉利德微信公众号消息，吉利德强调，需要注意的是，瑞德西韦是一种试验性药物，迄今为止仅有极少数感染冠状病毒的患者使用过，因此对瑞德西韦的疗效尚无足够充分的了解，目前不足以确保药物能被广泛使用。通过与安慰剂组的对比，试验将可以判断瑞德西韦的安全性和有效性的关键问题。

吉利德还表示，目前并没有考虑这种在研药物的潜在商业价值。现在关注的是瑞德西韦可能为患者带来的潜在临床价值，并尽所能帮助应对新冠病毒肺炎的暴发。吉利德也在与监管机构进行讨论，以确定在临床试验结果积极的情况下，瑞德西韦可以获得批准的最恰当的路径。