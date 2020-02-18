钟南山：预估2月中下旬达峰值 但不等于“拐点”已到

中国国家卫生健康委员会高级别专家组组长、中国工程院院士钟南山昨天（17日）就2019冠状病毒疫情发表看法指出，早前预估2月中下旬全国病例数会达到峰值，但达到峰值后不一定会马上下降，不等于“拐点”已到。

综合《南方都市报》《南方日报》、观察者网报道，钟南山昨天下午在广州医科大学附属第一医院与武汉前方的广东医疗队ICU治疗团队再次开展远程视频会诊，讨论疑难病例的治疗策略，同时就全国疫情发展趋势、危重症救治发表看法。

钟南山介绍，其团队建立的数学模型将国家强有力干预措施和春节后的返程高峰两个变量纳入考量，这两个变量将改变疾病的自然发展规律。根据该模型预计，2月中下旬全国病例数将达到峰值，但并不意味着达到峰值后马上下降。

“目前是否已经达到峰值还不确定，还需要再观察几天。”钟南山说，峰值不等于“拐点”，疫情还有可能随着务工人员返程再次出现新的高峰。

但是钟南山也表示，主要城市都采取了严格的检测及隔离措施，因此返程带来新的疫情高峰的可能性不大。他也指出，湖北以外全国新增确诊病例总数已连降13天，表明中央的干预措施取得了明显的效果。

在谈到武汉疫情防控时，钟南山表示，武汉仍处于高患病率和高病死率，病人总数占全国80%，病死率占全国95%以上，因此全国都对武汉的支持是很重要的。

钟南山指出，虽然做了很大努力，但是武汉还是没有完全阻止人传人。方舱医院的建设对控制人传人很有效果，同时武汉正在加快排查疑似病例，这些举措都对全国的疫情防控有着积极影响。

他还说，要全力以赴加强两个检测，一个是把新冠病毒和流感分开；第二，增加对核酸检测精密度的补充，即对血液IgM的阳性阴性检测。目前团队正在研发IgM抗体检测试剂，成果预计很快公布，公布后将首先对武汉进行支援。

随着疫情发展，重症救治被摆在更加重要的位置。国家卫健委要求，要把提高收治率治愈率、降低感染率病死率作为重中之重。

钟南山说，目前重症救治确实存在一定困难，特别是危重症病人救治难度相较沙斯（非典）时期更大。“针对重症救治，目前我们正在寻找更多有效的药物、探索新的方法。”钟南山透露，将在2月18日广东省新闻发布会上发布近期中药用于治疗新冠肺炎的最新结果。

重症救治的主要困难在于病情有着不同的发展规律，随着危重症的发展，病毒会持续损伤肺部，包括对肺实质的损伤、肺的分泌粘液阻碍气道通畅等。

相较全国其他地方，武汉病死率较高。钟南山认为，这与初期病人重复互相感染、感染病例增速较快有关，医护人员无法在早期对病人进行氧疗等适当治疗，病情发展到终末期才进入重症病房，导致病死率高。

钟南山指出，随着全国早预防、早发现、早隔离措施更加深入，武汉的“封堵”措施更加到位，再加上来自全国的对湖北和武汉在人员、物资等方面的支持，相信情况将有所好转。